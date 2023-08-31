Выставка организована Корпорацией в рамках проекта "Регионы: открытие".

"Приходите на ВДНХ знакомиться, приезжайте в Рязань впечатляться!" — основная идея и призыв проекта, который продиктовал соответствующую программу выставки", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для посетителей самых разных возрастов подготовлены образовательные и интерактивные классы, на которых они смогут узнать секреты народных умельцев, в том числе по созданию скопинской глиняной игрушки, плетению на ткацком станке традиционных поясов рязанского края, изготовлению из лоскутов куклы-закрутки и декоративных украшений из бисера с рязанским орнаментом, плетению лаптей и многое другое.

Для гостей выставки, предпочитающих более современные активности, будет предлагаться, например, научиться управлять квадрокоптером и маневрировать между препятствиями на специально созданной площадке для пилотирования.

Кроме того, для посетителей павильона подготовлена серия творческих встреч с рязанскими писателями и демонстрация кинофильмов, снятых рязанцами о знаменитых земляках.

Состоятся показы рязанского народного костюма — уникальной коллекции, собранной в этнографических экспедициях исследователем русского народного костюма С.А. Глебушкиным.

Планируются выступления рязанских творческих коллективов, в числе которых Губернаторский симфонический оркестр под управлением С. Оселкова и Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова; гостям будут представлены спектакли ведущих театров региона.

Музей-заповедник поэта С.А. Есенина в селе Константиново создал на площадке выставки подлинный интерьер родительского дома поэта, в котором были написаны его первые стихотворные строки.

Гостей выставки "Дни Рязанской области в Москве" в павильоне "Рабочий и колхозница" ВДНХ ждут ежедневно с 10:00 до 21:00, до 27 сентября, вход свободный.