"Прекрасный подарок всем жителям столицы в День города — любимый москвичами Парад трамваев. Это событие из года в год собирает сотни тысяч зрителей. 9 сентября колонна исторических вагонов вновь проедет мимо ВДНХ, а затем до самого вечера все желающие смогут сфотографироваться с редкими моделями трамваев и автомобилей на выставке в депо", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

В дептрансе отметили, что уникальные исторические трамваи проедут от депо им. Н. Э. Баумана до Останкино и обратно.

Для гостей праздника выступят участники проекта "Музыка в метро" и Академический хор Мосметро, а еще будут организованы фотозона и полевая кухня, а также гостей праздника угостят мороженым.