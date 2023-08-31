Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 192 страны и территории мира.

Согласная исследованию, второе место разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Испания и Швеция, гражданам этих стран доступны путешествия на аналогичных условиях в 190 стран.

На третьем месте – Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Великобритания (189 стран и территорий). Четвертое место разделили Бельгия, Мальта, Норвегия и Португалия, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 188 стран. Замыкают топ-5 Чехия, Новая Зеландия, Польша и Швейцария (187 стран).

В первую десятку вошли паспорта Австралии, Канады, Греции, Венгрии (186 стран), Литвы, США (185 стран), Латвии, Словакии, Словении (184), Эстонии (183) и Исландии (182 страны).

Российский паспорт по результатам исследования занял 54-е место, по нему без визы можно въезжать в 115 стран.

В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру свободно, по итогам исследования оказались Косово (42 страны), Шри-Ланка и Ливия (41 страна), Бангладеш и КНДР (40 стран), Непал (39), Палестина (38), Йемен и Сомали (35), Пакистан (33), Сирия (30), Ирак (29), Афганистан (27 стран).

Исследование Henley Passport Index проводится ежегодно с 2006 года на основании данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA).