"На восьми площадках вступят больше 150 артистов уличных театров. Они прибудут в Тулу, чтобы показать жителям и гостям города больше 40 спектаклей и перфомансов", — говорится в сообщении.

Театральные локации разместятся в сквере возле памятника Льву Толстому и на территории общественного пространства "Ликерка Лофт".

Тульский фестиваль имеет статус международного. Раньше продолжительность фестиваля варьировалась от трех до шести дней. С 2020 года фестиваль проходит во время празднования Дня города в сентябре в течение двух дней.

В допандемийном 2019 году в фестивале приняли участие около 500 артистов из шести стран. В течение трех дней было представлено 86 спектаклей, более 100 перформансов, карнавальных шествий, творческих коллабораций и концертов. Площадки фестиваля посетили более 150 тыс. человек.