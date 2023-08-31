"Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие 8 месяцев к нам приехали 2 млн человек. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2022 году", — написал Моор в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что область, по данным Российского союза туриндустрии, вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон.

"Понятно, что поездок стало больше, в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше", — подчеркнул губернатор.