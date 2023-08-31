Согласно материалам на портале госзакупок, проектом предусматривается 4 отдельных открытых автостоянки на 225 машиномест в предгорной части ОЭЗ рядом с горнолыжным курортом "Гора соболиная". Территории парковок должны примыкать к улично-дорожной сети, обустройство которых (вместе с освещением) также выставлено на торги наряду с тепловыми сетями и сетями бытовой канализации (с насосной станцией).

Инфраструктуру для парковок необходимо завершить к октябрю 2024 года, начальная (максимальная) цена контракта — 36,5 млн рублей. Остальные сети (в том числе дорожная, канализационная и теплосеть) выделены в качестве отдельного лота с начальной (максимальной) ценой контракта 31,5 млн рублей, строительство объектов должно быть завершено к 2 декабря 2024 года. Итоги этого аукциона планируется подвести 11 сентября.

Как сообщалось, в феврале власти Иркутской области сообщили о планах до конца 2024 года направить 1,7 млрд рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением на территории туристской ОЭЗ "Ворота Байкала".

ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная" — якорный резидент ОЭЗ, действующий курорт.