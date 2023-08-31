"Там у нас патриотический лагерь, палаточный, условия, приближенные к полевым. Там кадеты, юнармейцы. Появится два корпуса по 49 мест каждый из быстровозводимых материалов. Палатки останутся. Плюс 98 мест дополнительно", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале написал, что этот лагерь находится на озере Узково в Куртамышском округе.

"Там летом много и детей, и взрослых отдыхающих. Вот только для детей условия размещения были палаточные. Будем поправлять. Будем строить там два модуля для проживания ребятишек площадью почти 1 тыс. м кв.", — отметил глава области.

По его словам, направят на эти цели более 60 млн рублей, "чтобы следующий сезон уже отдыхали комфортно".