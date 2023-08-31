"В третьем событии фестиваля онлайн-кинотеатров 10 сентября примут участие представители онлайн-кинотеатров, редакторы, к которым попадают заявки и сценарии, а также продюсеры-производители контента", — говорится в сообщении.

Как отмечается, деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" поднимет важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня.

Ранее сообщалось, что первым деловым событием фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" станет панель-дискуссия, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), вторым — питчинг авторов ведущих издательств "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер".