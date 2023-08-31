"В рамках проекта в этом году наш музей посетили свыше 13 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

В рамках "Открытых пятниц" раз в неделю посещение двух памятников ГМЗ было для экскурсантов бесплатным. Всего новгородцы и туристы смогли осмотреть 16 памятников старины.

"Наиболее востребованной оказалась Софийская звонница, где побывали около 2,4 тыс. человек. Особой популярностью также пользовались Музей изобразительных искусств, Присутственные места Кремля и Белая (Алексеевская) башня", — отметили в пресс-службе ГМЗ.

За 11 лет реализации проекта возможностью бесплатного знакомства с памятниками Древней Руси и экспозициями ГМЗ воспользовались более 85 тыс. человек, добавили в музее.

Как сообщалось, проект "Бесплатных пятниц" один из крупнейших в РФ музеев в текущем году возобновил в июле. В рамках проекта горожане и гости города получили возможность посетить десятки выставок и памятников культуры XII-XIX веков.

В каждом из объектов дежурили консультанты, которые по просьбам экскурсантов предоставляли им краткую информацию о памятнике. До церквей, находящихся на окраинах Великого Новгорода, посетителей доставляли автобусы ГМЗ.

Сотрудники музея надеются, что дальнейшая реализация проекта сделает их объекты еще более популярными и доступными, в том числе — для малообеспеченных россиян.