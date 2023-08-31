"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 1 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.