"По прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю дождей на курорте не ожидается. В городе продолжает действовать предупреждение по жаре, его действие продлено на период 1-2 сентября 2023 года. В соответствии с информацией метеорологов, в эти дни в предгорьях и низких горах Сочи сохранится высокая пожароопасность 4 класса", — пресс-служба горадминистрации в четверг.

Специалисты контролируют пожарную обстановку. Территории Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника патрулируются. Работу координирует городской оперативный штаб.

"Особый противопожарный режим действует в Сочи с 1 мая по 1 ноября. Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. За несоблюдение противопожарного режима нарушителю грозит штраф", — отмечается в сообщении.