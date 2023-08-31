"31.08.2023 в 11:00 мск лесной пожар ликвидирован на примерной площади 100 га", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении пожара были задействованы 3 вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, которые осуществили в общей сложности 300 сбросов общим объемом более 1,5 млн литров воды.

Полную ликвидацию пожара на склоне Маркотха в Геленджике подтвердил также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго", — написал он в своем телеграм-канале.