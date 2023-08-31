"В связи с засушливой погодой и установившейся на территории нацпарка высокой пожарной опасностью 4-5 класса было решено полностью закрыть все маршруты для посещения, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии произошел второй лесной пожар за три дня.

Первый пожар площадью 0,5 га ликвидировали накануне. Еще один пожар на площади в 3,1 га тушат в настоящее время.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.