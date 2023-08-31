"Гулять по Зоопарку можно будет с 9:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 9:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

До 19:00 посетители могут зайти на территорию зоопарка через Главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.43) и у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.3).

В сообщении Московского зоопарка уточняется, что по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00 также работают дополнительные входы: Неподалеку от серых волков (ул. Большая Грузинская, д.1, стр.103), около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию (ул. Большая Грузинская) и рядом с пандами (ул. Красная Пресня, д.4).