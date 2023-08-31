Фестиваль познакомит зрителей с непрофессиональными театральными коллективами из Иваново, Владимира, Киржача и Кольчугино. Программа фестиваля будет разделена на две основных части: зрительскую и образовательную.

В рамках зрительной программы состоятся бесплатные показы спектаклей участников фестиваля.

Образовательная программа будет включать в себя творческую лабораторию с мастер-классами по сценической речи, актерскому мастерству, театральному вокалу и хореографии.

Проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".