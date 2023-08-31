"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", — сказала представитель Росавиации журналистам.

Принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным, добавила она.

По данным Росавиации, в целях обеспечения безопасности утром в четверг были временно ограничены полеты из/в аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Как уточняли ранее в "Домодедово", ограничения вводились с 05:21 мск. С 9:00 мск ограничения сняты, аэропорты работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Воскресенским районом Подмосковья, сообщили ранее в Минобороны РФ.