"В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что если очагов возгорания обнаружено не будет, то будет объявлена ликвидация пожара.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось локализовать крупный лесной пожар в Геленджике, площадь которого, предварительно, составила более 100 га. В ликвидации были задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

Все гостиницы, отели, а также туристические объекты в городе-курорте работают в штатном режиме.