Экспедиция сотрудников Сайлюгемского нацпарка и Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Алтая стартует в начале сентября и продлится 7-10 дней. Специалисты установят 10 новых автоматических камер, проверят уже установленные, исследуют следы жизнедеятельности ирбиса, оценят численность диких копытных — главной добычи снежного барса.

В дальнейшем камеры на плато Укок будут проверять сотрудники Дирекции ООПТ Алтая.

"Плато Укок — труднодоступная высокогорная территория, добраться сюда сложно, дорог почти нет, а уже в сентябре может выпасть снег. Однако эти места — подтвержденное местообитание ирбиса, которое нуждается в учете и охране. Эта территория находится на стыке трех стран — России, Китая и Монголии, поэтому сохранение группировки ирбиса на Укоке имеет международное значение", — сказал заместитель директора по развитию приоритетных направлений национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев, слова которого привела Иваницкая.

По словам Гуляева, впервые за пять лет разрозненных исследований будет проведено полноценное изучение территорий. Ученые установят камеры и будут искать любые следы присутствия ирбиса.

Впервые автоматические камеры для наблюдения за снежным барсом на плато Укок установили в 2017 году. Тогда участниками экспедиции также стали Сайлюгемский нацпарк в партнерстве с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Алтая. Целью ученых было подтверждение присутствия ирбиса на Укоке и первоначальный поиск следов жизнедеятельности. Специалисты зафиксировали мало следов ирбиса, низкую численность копытных — главной добычи снежного барса — и много туристических групп, беспокоящих диких животных. Биологи не надеялись на удачу, однако в 2018 году камеры зафиксировали на Укоке самку ирбиса Южанку, и двух ее котят.

Последние пять лет камеры на Укоке проверяли сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Алтая с привлечением добровольцев из местных жителей, но сил и ресурсов не хватало для полноценного обследования. На плато Укок регулярно фиксировали до трех снежных барсов.

Плато Укок — отдаленная уникальная территория в Республике Алтай на границе с Монголией. В 2005 году здесь создан природный парк "Зона покоя Укок", территория является частью объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай — Золотые горы".