За 7 месяцев пассажирооборот показал рост на 21%, до 147,5 млрд пкм.

Пассажиропоток авиакомпаний в июле увеличился на 5% г/г, до 11,5 млн человек. За 7 месяцев показатель вырос почти на 15%, до 59,1 млн человек.

По итогам текущего года, согласно обновленной госпрограмме развития авиатранспорта до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.