Поручение вице-премьер дал по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию всесезонного курортно-рекреационного комплекса "Архыз".

Отмечается, что аэропорт и новая дорога увеличат транспортную доступность курорта.

Новак также поручил комплексно решить вопрос обеспечения бесперебойного газоснабжения туристического кластера в КЧР.

Ранее, в начале мая текущего года, построить в Черкесске аэропорт для увеличения турпотока на курорт "Архыз" предложил председатель совета директоров АО "Фирма "Агрокомплекс им. Ткачева", инвестор "Архыза" Александр Ткачев. Он тогда отмечал, что сложность логистики является большим препятствием для развития курорта.

"Сейчас, чтобы добраться в "Архыз" от ближайшего аэропорта Минеральных Вод, требуется 4 часа. Новый аэропорт позволит сократить время пути для туристов до 1 часа. (. . .) На курорт можно будет добраться из крупных российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, из Сибири. Безусловно, это важный проект, и мы, бизнесмены, на условиях государственно-частного партнерства с удовольствием будем участвовать в строительстве аэропорта", — говорил Ткачев.

Краснодарское ООО "Горные вершины" 1 марта 2023 года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей.

В пресс-службе "Горных вершин" отмечали, что в основе новой стратегии развития "Архыза" будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Под единым управлением будут находиться градостроительная среда, архитектурный код, стандарты сервиса, обучение, кадры.

Финальную стратегию развития курорта "Архыз" планируется представить в сентябре 2023 года.

Курорт "Архыз" открыт в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

На совещании в правительстве РФ 6 марта 2023 года Новак говорил, что турпоток на "Архыз" удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.