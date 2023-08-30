Сотрудникам музея были вручены региональные и ведомственные награды. Также коллектив музея с юбилеем поздравили руководители Эрмитажа, Государственного исторического музея, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил в своем приветствии губернатор Тульской области Алексей Дюмин, "музей служит важному делу сохранения героической истории Родины, памяти о доблести и мужестве ее защитников".

"Коллекция музея богата шедеврами огнестрельного и холодного оружия, неповторимым собранием опытных образцов вооружения, в том числе созданных тульскими мастерами. Уникальная экспозиция вызывает чувство национальной гордости за Россию и за оружейную столицу, Тулу", — подчеркнул Дюмин.

Губернатор пожелал знаменитому музею дальнейшего развития.

В рамках юбилейных мероприятий с начала года здесь был организован ряд крупных выставочных проектов, проведены программы для школьников, лектории, встречи со знаменитыми тульскими конструкторами-оружейниками.

Как отметила Надежда Калугина, с каждым годом их учреждение становится более востребованным и наращивает творческий потенциал. "Музей оружия — один из самых посещаемых в России. Он пользуется огромной популярностью у туляков и гостей города", — сказала Калугина журналистам.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года. Торжественное открытие нового музея в Туле состоялось 30 августа 1873 года. С 1989 года экспозиции располагались в бывшем Богоявленском соборе на территории Тульского кремля.

В феврале 2015 года было открыто новое шестиэтажное здание, выполненное в форме шлема русского воина. С февраля 2017 года в нем действует постоянная экспозиция "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности", в ней представлено порядка 1,7 тыс. экспонатов. Помимо копий и подлинных образцов оружия, на выставке представлены интерактивные материалы. Общая площадь всей экспозиции составляет 5,6 тыс. кв. метров, фонд музея составляет более 15,5 тыс. экспонатов. На площадке перед его зданием под открытым небом представлены крупногабаритные образцы вооружения и военной техники.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира.