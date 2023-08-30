"В День города, 9 и 10 сентября, аттракционы в московских парках культуры и отдыха будут работать бесплатно для детей и взрослых. Москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется. Среди парковых территорий, которые задействованы в акции, — Измайловский парк, парк "Сокольники", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького и другие.

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами мэра Москвы проходило в столице 25 августа. Горожанам предлагали ответить на вопрос "Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?". Большинству понравился вариант "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города".

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Также в столице пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.