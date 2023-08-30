"Районы представят не только свои выращенные и произведенные продукты, но и создадут на Театральной площади города экспозиции, рассказывающие о самобытной культуре региона", — говорится в сообщении.

Порядка 40 производителей представят жителям и гостям курорта молочную и хлебобулочную продукцию, мясные деликатесы, мороженое, мед, специи, напитки, а также овощи, фрукты, ягоды, собранные на Ставрополье.

Фестивальный день поддержат и ремесленники, народные умельцы, которые расскажут о своих секретах мастерства.

Также выступят творческие коллективы, будут конкурсы и викторины, мастер-классы по карвингу.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Ставропольского края и министерства экономического развития региона.