"В Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег", — написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Мэр отметил, что панды — национальный символ и достояние Поднебесной. "При усилиях китайского правительства и соответствующих партнёров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2 тыс. 600 особей, из которых около 1 тыс. 900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия", — добавил он.

Фото: Telegram / mos_sobyanin

Собянин напомнил, что Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.

"Этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая. Рождение детёнышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества", — отметил мэр.

Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".