Концепция проекта стала победителем в специально учрежденной курортом номинации "Устойчивый туризм" всероссийского конкурса молодежных проектов "Воплоти мечту!", который проводился Майкопским государственным технологическим университетом при поддержке министерства образования и науки Адыгеи.

"Очень хорошая тропа в альпийской зоне. Я могу сказать, что проект точно будет реализован после строительства курорта. Мы надеемся, что к тому времени участники уже будут работать в близких к нам сферах, и мы хотим их привлечь, чтобы они смогли принять участие в запуске", — рассказал Шагаров.

Согласно условиям, конкурсный проект должен был соответствовать принципам устойчивого развития, учитывать природные и историко-культурные особенности Адыгеи и подходить для реализации на территории курорта Лагонаки.

Ко всем командам специальной номинации предъявлялось требование иметь в составе не менее двух студентов вузов Адыгеи, чтобы вовлекать жителей республики в работу курорта "Лагонаки".

Победившая в конкурсе экотропа "Прометеева полевка" предназначена для посещения туристов разного уровня подготовки. Символ тропы — это грызун, о котором туристы узнают больше во время похода. Предусмотрены два варианта маршрута — большое кольцо в 7 км и малое в 3 км.

Помимо знаний о природе, в познавательную часть маршрута экотропы будут включены и культурные элементы. В проекте проведены параллели с адыгской мифологией, так как бережное отношение к природе характерно для адыгского мифологического сознания.

"Природа вся отражена в нем. У адыгов были боги леса, солнца, воздуха, охоты. Все важные решения принимались возле священного дерева. Мы связали Прометееву полевку и маршрут по Лагонакскому нагорью, где есть пятно Прометея. По мифологии адыгов, Прометей — это нарт Саусрыко, рожденный из камня, из которого и сложено нагорье", — уточнила представитель автономной некоммерческой организации "Заповедный Кавказ" Жанна Фролова.

Команда-победитель на днях прошла шестидневную стажировку на курорте "Красная Поляна" для изучения опыта организации экотроп. Таких маршрутов здесь 20 общей протяженностью 60 км.

В следующем году конкурс по номинации будет объявляться снова.