"Планируем потушить в ближайшее время. До вечера", — сказал Волынкин в среду на пресс-конференции в краснодарском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что сил и средств, задействованных в тушении достаточно, дополнительная техника привлекаться не будет.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. В ликвидации задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

Все гостиницы, отели, а также туристические объекты в городе-курорте работают в штатном режиме.