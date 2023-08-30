Пресс-служба Заксобрания сообщает, что, по словам Дешевых, интерес туристов к отдыху в Алтайском крае остается стабильно высоким. Прогнозируется, что по итогам 2023 года он может составить 2,2 млн человек.

Наиболее востребованными территориями для отдыха в этом году традиционно являются Алтайский район, город-курорт Белокуриха, города Барнаул, Бийск и Яровое, а также еще ряд районов.

"Основной въездной туристический поток (70%), как и в предыдущие годы, формируют жители соседних регионов (Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край). С целью санаторно-курортного лечения и оздоровления к нам также приезжают жители северных регионов России (Ханты-Мансийск, Тюмень, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия). Не первый год порядка 10% от въездных прибытий приходится на жителей Москвы и крупных регионов европейской части России", — сказал Дешевых.

При этом повторно на Алтай приезжает более половины ранее отдыхавших в регионе туристов.

Председатель комитета Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов отметил, что туристическая отрасль в регионе на сегодня превысила доковидный уровень.

"Сейчас это в том числе отрасль импортозамещения, однако эта возможность в крае будет не всегда. Крым, Краснодарский край не добирают туристов, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь дополнительных гостей. Транспортное плечо очень часто делает туристический бизнес неконкуретоспособным", — сказал он.

В 2022 году от предприятий туристической сферы в виде налогов, сборов и страховых взносов поступило более 2 млрд рублей (в 2021 году — 1,7 млрд рублей).