Подготовленное библиотекарями мероприятие пройдет в седьмой раз, традиционно оно приурочено к Дню города.
Участники фестиваля смогут присоединиться к пешеходной экскурсии по историческому центру города, побывать на месте, где была заложена челябинская крепость, а также осмотреть сохранившиеся купеческие дома.
"Экскурсионные группы будут обозначены оранжевыми зонтами, присоединиться к ним сможет любой желающий", — отмечают библиотекари.
Также будет организована зона "Уютный своп", где посетители смогут обменяться принесенными с собой книгами и предметами декора — вазами, статуэтками и постерами.
Кроме того, в программе этого дня уличный спектакль, игры для юных читателей, мастер-класс по созданию декоративной клейстерной бумаги и по переплету миниатюрной книги, викторины, необычные фотозоны и прогулки в виртуальной реальности.
Желающие смогут побывать на встрече с детскими писателями, а для тех, кто не знает, что почитать, клуб "Читалка" подготовил обзор осенних новинок.