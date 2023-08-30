Подготовленное библиотекарями мероприятие пройдет в седьмой раз, традиционно оно приурочено к Дню города.

Участники фестиваля смогут присоединиться к пешеходной экскурсии по историческому центру города, побывать на месте, где была заложена челябинская крепость, а также осмотреть сохранившиеся купеческие дома.

"Экскурсионные группы будут обозначены оранжевыми зонтами, присоединиться к ним сможет любой желающий", — отмечают библиотекари.

Также будет организована зона "Уютный своп", где посетители смогут обменяться принесенными с собой книгами и предметами декора — вазами, статуэтками и постерами.

Кроме того, в программе этого дня уличный спектакль, игры для юных читателей, мастер-класс по созданию декоративной клейстерной бумаги и по переплету миниатюрной книги, викторины, необычные фотозоны и прогулки в виртуальной реальности.

Желающие смогут побывать на встрече с детскими писателями, а для тех, кто не знает, что почитать, клуб "Читалка" подготовил обзор осенних новинок.