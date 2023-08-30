"Все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильным ведомством. Что касается гражданской инфраструктуры, она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий", — сказал глава региона.

Он добавил, что по предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. "После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра", — отметил Ведерников.

Как сообщалось, в ночь на среду аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, возник пожар.