"Этот фестиваль интересен тем, что в нем наряду с нашими спектаклями и премьерами будут участвовать три национальных театра", — сказал Фокин.

Так, Национальный театр в Белграде представит в Петербурге спектакль "Война и мир" по роману Толстого.

Национальный драматический театр им. Габриэла Сундукяна из Еревана покажет "Декамерон" по новеллам Боккаччо, а также "Пролетая над гнездом кукушки" по роману Кена Кизи.

Чеченский драматический театр им. Ханпаши Нурадилова привезет два спектакля: "Отелло" по трагедии Шекспира и "В горы за тобой" по пьесе Олега Михайлова.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится представление "Родники Расула Гамзатова" к 100-летию поэта с участием Дагестанского театра оперы и балета, мужского хора "Чарода" и других коллективов.

Фестиваль завершится премьерным показом работы Константина Богомолова "Мать" 4, 5 и 6 ноября.

"Это будет авторское сочинение по мотивам романа, практически новый текст и новая история, но вдохновленные текстом романа, его темами, его энергией и атмосферой. Действие будет перенесено в наши дни. И предметом спектакля станет исследование семейных отношений, семейных коллизий. Отношений матери, сына, у этого сына возникнет своеобразный "двойник", важное место в спектакле займет фигура отца, которая в романе остается в существенной степени за кадром", — пояснил Богомолов.

Со своей стороны директор Александринского театра Сергей Емельянов сообщил, что в конце сентября труппа Александринки улетит в Сербию, где даст спектакль "Охота жить" в Нови Саде и Нише, а также покажет "Женитьбу" на исторической сцене Национального театра в Белграде.

Гастроли продолжатся в ноябре в Ереване, куда также повезут "Женитьбу" и спектакль "Тварь", а затем, уже в 2024 году, Александринка отправится в Москву.

"В Москве мы играем традиционно в МХТ им. Чехова. А спектакль "Один восемь восемь один" будем играть в Никулинском цирке на Цветном бульваре, я надеюсь. Собирались в Большом театре, но возникли технические сложности. Цирк нас ждет, звери ждут, все ждут. Никаких проблем нет ни с пиротехникой, ни с водой, арена есть, манеж есть, цирк имеет театральный опыт", — сказал Фокин.

Театр также планирует выступить в Уфе, Владимире и Суздале.

Так, 268-й театральный сезон для Александринки завершится в июне 2024 года специальной версией спектакля "Ксения. История любви" на открытой площадке на территории Суздальского кремля в программе фестиваля, который состоится в рамках II Конгресса национальных театров России.

По словам Фокина, в течение сезона Александринский театр также выпустит ряд премьер, в частности "Воскресение" по Толстому, а также спектакль по переписке Екатерины II и Вольтера.

"Вообще это малоизвестная тема, а там очень интересные диалоги и советы Вольтера, кстати, очень умные. Мало что меняется в истории, многое повторяется — это закон, я ничего нового тут не говорю — поэтому, мне кажется, этот спектакль может быть любопытным", — отметил он.

Во второй половине сезона режиссер Николай Рощин начнет в театре репетиции "Фауста" по произведению Гете, а художественный руководитель Национального театра Венгрии в Будапеште Аттила Веднянский будет репетировать спектакль о звезде мирового балета Вацлаве Нижинском.

Фокин предполагает, что премьеры этих работ состоятся уже в следующем театральном сезоне.