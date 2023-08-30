"В Москве сейчас разворачивается огромная работа по созданию кинокластера мирового уровня. Строятся две студийные площадки на студии Горького и на "Метмаше" общей мощностью около 300 тыс. кв. м. И тут, в Троицком административном округе, создается, по сути, свой киномир — кинопарк "Москино". Наверно, никто не ожидал, что все будет так быстро разворачиваться, потому что полгода назад тут был просто пустырь, а сегодня это уже большое количество съемочных площадок, которое увеличивается. Тут будет, наверное, самая большая площадка в мире для съемок натурного кино — около 320 га. Первая очередь — 180 га — уже вся расписана, и мы приступаем ко второй очереди", — сказал Собянин журналистам.

По его словам, на этой площадке есть все — старинное кино, современное и ковбойское. "Этот киномир будет интересен и для москвичей, и туристов. Это новый креативный кластер Москвы. И, конечно, это начало рождения российского кино как мирового", — заявил мэр.

"В 20-м веке Советский Союз был в очень коротком списке великих кинематографических держав. После 1991 года мы на некоторое время утеряли место в этом списке. Но сейчас то, что мы видим сегодня здесь, говорит о возвращении России в список великих кинематографических держав", — подчеркнул генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Как уточнил Собянин, снимать в Москве всегда было очень сложно. Поэтому в городе создали кинокомиссию, которая помогла сделать первый шаг в этом направлении и обеспечить администрирование этого процесса.

"Мы решили перевернуть эту пирамиду и не ждать просьб о выделении площадок, а предоставить заранее эти площадки и технические возможности, которые есть у города, у коммерческих структур, на специальной платформе "Москино", которая будет, по сути дела, работать как сервисная площадка: нажали на кнопочку и получили площадку. Это новый шаг, это новый прорыв, для того чтобы снимать не только на специализированных площадках, но и по всему городу", — заключил он.

В августе 2019 году по итогам встречи с кинематографистами Собянин принял решение о создании кинопарка Москино — комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в новой Москве. В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 га — за счет прилегающей территории.