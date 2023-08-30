"Через два дня мы завершаем летний сезон, и в целом можно сказать, что он прошел успешно. Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. За три месяца лета россияне совершили 17 млн поездок против 15 млн с небольшим в прошлом году. Речь идет о поездках с остановкой в коллективных средствах размещения", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Уманский, рейтинг регионов-лидеров по числу прибытий почти не изменился. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.

"К сожалению, из топа в этом году выбыл Крым по всем нам понятным причинам. Надеемся на его возвращение", — добавил он.

Максимальный прирост турпотока этим летом зафиксирован в Иркутской области, Красноярском крае, Мурманской и Оренбургской областях, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской, Саратовской, Тюменской и Вологодской областях.

"Если рейтинг самых популярных регионов обусловлен емкостью номерного фонда, то рейтинг регионов с наибольшей динамикой турпотока определяется другими факторами, среди них – активность регионов, направленная на привлечение путешественников, событийный туризм", — пояснил Уманский.

Рейтинг регионов, где число туристов не выросло, возглавляет Севастополь, который потерял 28%, а также Крым — 22%. Далее следуют Новгородская и Белгородская области, Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская, Смоленская, Калининградская, Костромская области.