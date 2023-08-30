Он отметил, что проект состоит из четырех основных блоков: "Выбирай сочинское", "Туристический Сочи", "История Сочи" и "Событийный календарь".

"Цифровой проект "Все о городе" разработан и реализован по поручению главы города Алексея Копайгородского. На всех медиаэкранах города, в общественном транспорте, на остановочных павильонах, туристических объектах, в городских парках, средствах размещения, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, а также в самолетах, выполняющих рейсы в Сочи, размещены носители с единым QR-кодом, перейдя по которому жители и гости города Сочи могут получить исчерпывающую информацию о городе и о планируемых мероприятиях", — сказал заместитель мэра.

По его словам, городским флагманским проектом по продвижению сочинских товаров и услуг является предпринимательская инициатива "Выбирай сочинское". В разделе "Туристический Сочи" отображены объекты показа курорта, средства размещения. В блоке "История развития Сочи" жители и гости города могут узнать о становлении курорта начиная со средних веков и до наших дней. В "Событийном календаре" можно ознакомиться с афишей мероприятий, проходящих в Сочи в 2023 году.