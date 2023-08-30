Он отметил, что открытые спортивные занятия ждут всех желающих каждую неделю с четверга по воскресенье включительно.

"Занятия проводят квалифицированные тренеры. Функциональные тренировки направлены на развитие всех групп мышц, силы, баланса, подвижности, включают в себя суставную разминку. Они подходят всем, у кого нет жестких противопоказаний к занятиям спортом, так как легко "масштабируются". Новички могут выполнять более простые упражнения, а те, кто занимается постоянно, более сложные варианты. Функциональные тренировки дарят заряд бодрости и энергии на весь день, а также повышают общий тонус", — рассказал тренер.

В свою очередь, специалист по занятиям йоги Мила Демихова сообщила, что тренировки проходят ежедневно в зависимости от погодных условий и будут проводиться вплоть до начала октября.

"Занятия йогой позволяют обрести не только гибкость тела, укрепить мышцы, раскрыть грудную клетку, убрать боли в спине и похудеть, но и дарят легкость сознания. Тренировки помогут снять зажимы в теле, а соответственно очистить и разум. Занятия построены так, что адаптируются под любой уровень подготовки и физические возможности. Возраст самого взрослого участника наших практик 83 года. Наиболее эффективна утренняя йога", — рассказала тренер.

По ее словам, для участия в занятиях достаточно иметь спортивную одежду и обувь, весь необходимый инвентарь, включая коврики, выдается бесплатно.