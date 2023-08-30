"В прошлом году крепость посетили 193 тысячи человек. В этом году будет примерно такая же цифра, так как в настоящее время тут побывали 160 тысяч туристов. Большую роль в увеличении турпотока сыграло строительство причала в 2018 году. Стали принимать многопарусные туристские лайнеры", — сказал Орлов.

По его словам, юбилейная программа включает выставочную деятельность, фестивали, издания, ремонт. "Мы провели ремонт причала, насыпных дорожек, отремонтировали домики кассиров, экскурсоводов, охраны. Сейчас готовы документы на ремонт фасадов старой тюрьмы. Пик празднования 700-летия будет 5-6 сентября. В Петропавловской крепости пройдет научная конференция", — уточнил директор филиала.

Старший научный сотрудник филиала "Крепость Орешек" Юлия Дьякова добавила, что к юбилею издан исторический путеводитель "Крепость Орешек". "Это абсолютно новое издание, которое рассказывает об истории острова и архитектурных объектах", — отметила она.

Режиссёр документального фильма Алексей Олиферук рассказал, что к юбилею также снят документальный 33-минутный фильм о крепости.

"Мы использовали стилистику сказки. Было много съемок сверху. Главная задача фильма — популяризаторская, привлечение внимание к "Орешку". Это попытка создать его образ. Мы высвечиваем главные вехи: основание крепости, петровский штурм, противостояние немцам, народовольческая история с казнями на территории крепости", — отметил Олиферук.

2-3 сентября 2023 года в крепости Орешек (Шлиссельбург, остров Ореховый) будет проходить традиционный ежегодный фестиваль "День крепости Орешек".

В дни фестиваля посетители музея смогут погрузиться в историческую атмосферу крепости Орешек разных эпох: от XIV столетия до времен Великой Отечественной войны. Гости смогут увидеть образы воинов разных эпох, сражавшихся когда-то у стен Орешка, узнать об особенностях вооружения и снаряжения.

В дни фестиваля состоятся масштабные военно-исторические показательные выступления "Штурм крепости" на период XVI века, "Героическая оборона XVII века" и "Петровская виктория XVIII века". Причем две последние реконструкции сражений пройдут с участием заранее подготовленных зрителей (за 45 минут до начала сражения будет проводиться набор желающих принять участие в показательных выступлениях).

На территории острова будут работать ремесленные зоны и мастер-классы. Посетители смогут себя попробовать в кузнечном и гончарном деле, росписи по дереву, научиться плетению из лозы, созданию обережных куколок из лоскутков, резьбе по дереву, набойке по ткани.

Все желающие смогут принять участие в народных забавах (быстрый мешок, волшебная лента, средневековые подковы, рогатка), детском конном рыцарском турнире, гонке на надувных лошадках, в сражении на мягких мечах, получить азы фехтовального искусства.