"У нас цифры в выездном туризме более скромные, чем во внутреннем. Но 5 млн организованных туристов, пакетных туристов, путешествовали летом в другие страны. В топ входит Турция – только за три летних месяца ее посетили не менее 2,6 млн российских туристов. Из-за инфляции Турция существенно повышала цены не только из-за изменения курса рубля, но и в валюте. Но цифры турпотока в июле показывают, что в пиковый период страну посетили на 20% больше россиян, чем годом ранее", — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Второе место среди стран, принявших наибольшее число организованных туристов из России заняла Абхазия, куда отправились 1,2 млн россиян. Далее ОАЭ – 350 тыс., Египет – 300 тыс., Таиланд – 180 тыс. Сохранили свои позиции Мальдивы (55 тыс.), Куба (35 тыс.), Шри-Ланка (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.).

Как отметил Горин, другие направления Юго-Восточной Азии, а также Европа со стыковками, страны СНГ приняли вместе еще 450 тыс. российских туристов.

"Это важно. Европа, несмотря на отсутствие прямых рейсов и долгое ожидание виз, продолжает их выдавать, визы туристам оформляют 17 стран шенгенского соглашения. Благодаря этому летом появились на рынке турпакеты на Кипр и Черногорию со стыковочными перелетами", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что увеличение по сравнению с прошлым годом числа турпоездок за рубеж, как организованных, так и самостоятельных, связано с эффектом низкой базы. Разница по сравнению с допандемийным 2019 годом по-прежнему очень большая, а среди основных причин – значительное количество закрытых направлений.