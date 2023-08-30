На вылет за 7 месяцев текущего года было обслужено 3,758 млн человек, на прилет — 3,973 млн пассажиров.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом на юге России: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы аэропорта.

В весенне-летнем расписании 2023 года аэропорт обслуживает полеты по 54 внутренним и 22 международным направлениям. В том числе на 40% в летнем сезоне увеличено количество рейсов в Турцию.