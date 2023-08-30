Трехсекционный низкопольный трамвай 71-431Р общей вместимостью до 246 человек выполнен в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, который ранее назывался "Стиляга".

"Вагон 71-431Р разработан с учетом инфраструктурных особенностей Санкт-Петербурга, в нем заложен ресурс для дальнейшей модернизации. Всего в рамках контракта в Санкт-Петербург будут поставлены 54 вагона — 12 трамваев модели 71-421Р "Довлатов" и 42 вагона модели 71-431Р "Достоевский"", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ГК "Ростех" Олега Евтушенко.

Как сообщалось, в июне "Уралтрансмаш" заключил контракт на поставку в Санкт-Петербург еще 22 ретро-трамваев за 3,109 млрд рублей.