"По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, все туристические объекты и средства размещения в Геленджике работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем возникающим вопросам отдыхающие могут обратиться на "горячую линию" по телефону: 8-800-200-60-90.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек, а также два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России.