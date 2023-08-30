"Объект, в основу которого легла концепция Национальной идентичности ингушей, реализуется в рамках федеральной программы "Малые города и исторические поселения". Парковая зона будет представлять собой сочетание культурного наследия республики и современных развлечений", — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, на территории близ стометровой башни Согласия расположится зона отдыха со спортивными площадками, торговыми павильонами, местами общественного питания и амфитеатром.

В центре парка "Шелковый путь" появится фонтан в виде солярного знака с подсветкой в ночное время. В нем будет установлен кинжал, воткнутый в землю. Высота этого объекта составит около 15 метров. Особое внимание будет уделено ландшафтному дизайну парковой зоны.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уверен, что парк станет местом притяжения не только местных жителей, но и туристов.

"Это место и сейчас привлекает к себе большое внимание, поскольку в Башне располагается наш этнографический музей. Однако к концу текущего года парк "Шелковый путь" еще больше наполнится духом ингушской культуры, ее историей. Он станет тем местом, где можно будет отдохнуть, заняться спортом, перекусить, приобрести что-то на память, погулять с детьми. И все это в атмосфере нашей богатой культуры", — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, в конце 2022 года ингушская столица Магас во второй раз стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, республика получила 80 млн рублей, которые и направили на реализацию масштабного проекта по созданию парковой зоны.