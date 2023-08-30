"Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два — авиакомпании "Икар", — сказала представитель Росавиации.

При этом, по ее словам, все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения "работают в штатном режиме".

"Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков", — добавила она.

Пожар, возникший на территории аэропорта Пскова после атаки БПЛА, локализован, угрозы распространения нет, сообщал ранее сотрудник экстренных служб на видео, размещенном в телеграм-канале губернатора Псковской области.

Сообщалось также, что в среду аэропорт отменит все рейсы для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги — федерального значения, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении министерства обороны РФ.

Согласно информации на сайте аэропорта, "на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк, вооружённый самолётами Ил-76".