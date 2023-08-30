Графические листы будут экспонироваться в течение двух месяцев в вышедшей из реставрации "Большой Оранжереи" Нижнего парка.

"Итальянский альбом" Брюллова — коллекция графических работ русского художника, открытая сравнительно недавно: ее научное изучение и атрибуция начались только в 1990-е годы. Это 33 листа разного формата и размера с жанровыми сценами из жизни "простых характеров".

Рисунки создавались во время путешествия Брюллова в Италию в 1825-1835 годах, поддержанного меценатами Общества поддержки художников.

Некоторые листы "Альбома" были подарены Брюлловым в 1832 году юной графине Стефании Витгенштейн, с семьей которой художника связывали теплые чувства и воспоминания об Италии. Далее коллекция пополнялась и принадлежала их потомкам.

"Попав в Россию, она экспонировалась в крупнейших российских музеях: в 2012 году в рамках выставки "Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов" в Михайловском замке Русского музея и в Пушкинском музее в 2013 году", — отмечают в музее.

Судьба Брюллова связана и с Петергофом: художник часто приезжал на императорскую дачу писать портреты императрицы и дочерей Николая I.