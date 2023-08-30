В Хасанском районе на морском побережье расположено множество баз отдыха, а на август здесь приходится пик туристического сезона.

"Более 200 домов подтоплены в Барабаше. Администрация формирует списки пострадавших. В первую очередь людям окажут гуманитарную помощь. Вода быстро уходит, и скоро начнут работать комиссии по установлению ущерба имуществу граждан", — написал Кожемяко в среду в своем телеграм-канале.

Из подтопленных домов волонтеры и спасатели эвакуируют жителей.

По словам губернатора, сильнейший ливень разрушил несколько мостов и повредил дороги. Отрезанными от транспортного сообщения остаются Андреевка, Витязь, Рисовая падь и другие населенные пункты Хасанского округа.

На территории округа введен режим муниципальной ЧС, сообщила пресс-служба администрации Хасанского округа.

В поселках Славянка, Зарубино, Краскино и других есть перебои с энергоснабжением. В округе открыты пункты временного размещения (ПВР), куда минувшей ночью пришли около двух десятков человек. В ПВР могут обратиться отдыхающие, не успевшие покинуть зону подтопления.

Как сообщалось, в Приморье было объявлено новое штормовое предупреждение на 29-30 августа. В минувшие сутки регион находился во власти южного циклона, на большей территории прошли проливные дожди. Основной удар стихии пришелся на юго-запад, здесь выпало 120-206 мм осадков.

С 25 августа в Приморье после прошедших ливней введен режим ЧС федерального уровня.