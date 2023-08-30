"В настоящее время нет сообщения с пунктом пропуска Краскино-Хунчунь, безвизовые группы переориентируются на выход в КНР через Пограничный", — говорится в сообщении.

Агентство по туризму Приморского края рекомендует туристам планировать путешествие с учетом дорожной обстановки, а тем, кто еще не купил тур, отложить путешествие.

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре. Из-за обильных осадков в регионе осложнилась дорожная обстановка, на дорогах образовались переливы. Из-за этого, как сообщили в среду в пресс-службе правительства Приморья, были отменены автобусные рейсы в направлении Краскино, Зарубино, Славянка, Валентин.

В то же время движение поездов пригородного сообщения проходит без перебоев. Зафиксированы небольшие задержки на направлении Кипарисово-Надеждинская. Бригады железнодорожников работают над тем, чтобы вернуть поезда в график.

К тому же, несмотря на сложные метеоусловия, авиарейсы во Владивостоке выполняются по расписанию, за исключением внутрирегиональных.

Как сообщалось, было ограничено автомобильное сообщение на федеральной трассе А-370 Уссури, соединяющей Владивосток и Хабаровск. Из-за сильных переливов дорога временно закрыто, движение направили в объезд через село Раздольное.