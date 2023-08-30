"По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что в среду двумя вертолетами Ми-8 на очаги пожара уже сброшено более 120 тонн воды. Тушение продолжается при сильном ветре с порывами до 30 м/с.

Пресс-служба администрации города-курорта сообщает, что природный пожар не дошел до "Сафари-парка", животные вне опасности.

"Ситуация под контролем. Животные (из "Сафари-парка" — ИФ) не пострадали, огонь до парка не дошел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока помощь волонтеров не требуется.