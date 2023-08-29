"Сейчас в регионе гостей принимают более 300 таких объектов на 26,5 тыс. мест. К 2026 году с учетом роста турпотока число мест планируется увеличить почти до 32 тысяч", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что решение данной задачи возможно за счет развития единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово". Здесь в дополнение к действующим строятся новые отели, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, горнолыжный круглогодичный склон. В устье реки Шоша создается транспортно-пересадочный узел с речным портом.

"Только в прошлом году курорт принял более полумиллиона туристов. К 2025 году планируется увеличение турпотока в Завидово до миллиона человек в год", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Также в Тверской области при федеральном финансировании активно создаются глэмпинги. В прошлом году в регионе реализовано три таких проекта, построен 241 модуль на 482 места. В 2023-2024 годах на эти цели выделено более 244 млн рублей. Планируется открыть новые модульные гостиницы и глэмпинги — всего 168 модулей на 670 мест.

Кроме того, при участии бизнеса в регионе открываются мини-отели, музеи и художественные мастерские, объекты сельского и экотуризма, добавили в пресс-службе.

По итогам 2022 года Тверскую область посетили свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.