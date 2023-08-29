"С 1 сентября 2023 года посольство Финляндии в Москве отвечает за консульские и иммиграционные вопросы Санкт-Петербурга. Заявления на получение финской визы принимаются в сервисных центрах VFS Global. Визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS, работающие на северо-западе России, будут принимать заявления на получение визы с 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

В министерстве не уточнили, на какие типы виз россияне смогут подавать заявления.

Как отметили в МИД Финляндии, заявления в VFS Global можно будет подать с понедельника по пятницу.

В конце июля сообщалось, что посольство Финляндии в Москве возьмет на себя решение всех консульских и миграционных вопросов, которые ранее решались в Генконсульстве в Санкт-Петербурге, поскольку оно с 1 сентября 2023 года прекратит оказание услуг клиентам.