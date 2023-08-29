"Сейчас в туризме занято более 1 млн человек. К 2030 году потребуется еще 400 тыс. Из них 320 тысяч нужны без специальной квалификации. Это персонал отелей, курортных комплексов. Этот дефицит отрасль закроет, привлекая и обучая студентов, граждан пенсионного возраста. Чтобы процессы шли быстрее, предлагаем включить корпоративные программы в госпрограмму содействия занятости Минтруда. Это не потребует дополнительных затрат", — говорится в документе.

По данным экономического ведомства, еще 80 тыс. – это квалифицированные кадры: гиды, инструкторы, сервисные работники.

"Здесь предлагаем решать вопрос, повышая эффективность трудоустройства. Сейчас только 72% выпускников идут работать по специальности. Будем отправлять студентов на практику уже с 1-2 курса, с обязательным трудоустройством и выплатой зарплат", — отмечают в министерстве.

Ведомство также предлагает добиться повышения низких зарплат в гостиничном секторе, которые сейчас составляю 58% от средней зарплаты в РФ.

"Предлагаем распространить эксперимент по снижению страховых взносов в общепите на гостиницы, со встречными обязательствами работодателей по обелению и повышению зарплат. У нас сейчас за рамками МСП находится чуть более двухсот гостиниц. Установим для них, как в общепите, показатели роста зарплат по годам, не выполнят – эксперимент прекратим. Готовы проработать конкретные параметры эксперимента с Минфином", — предлагает ведомство.

Один из целевых показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства — рост числа турпоездок по России до 140 млн к 2030 году.