"Текущий номерной фонд принимает 73 млн туристов. Если его модернизировать с учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры, то к 2030 году гостиницы смогут принять дополнительно 21 млн туристов", — следует из материалов Минэкономразвития к Стратегической сессии по туризму, прошедшей во вторник в правительстве РФ.

Как подчеркивают в ведомстве, для реализации всего потенциала необходимо создать 238 тысяч номеров, которые будут работать уже с загрузкой более 70%.

Достичь этих цифр ведомство предлагает несколькими путями. Около 100 тыс. номеров, по его расчетам, появится к 2030 году за счет инерционного прироста гостиничного рынка. В рамках программы льготного кредитования крупных отелей, поддержки модульных гостиниц и за счет участия в проектах Корпорации "Туризм.РФ" будет построено еще 42 тыс. номеров.

Кроме того, ведомство планирует расширить уже действующие программы поддержки строительства модульных отелей и льготного кредитования крупных отелей. Это позволит создать еще около 30 тыс. номеров.

Для создания еще 70 тыс. необходимых к 2030 году номеров ведомство предлагает продлить эти программы после 2025-2026 годов.

"...в следующем году провести 4-й отбор по модульным гостиницам на 2025-2026 годы, а в 2025 году – новый конкурс для крупных отелей", — говорится в документе.

В Минэкономразвития также отмечают, что в прошлом году 14 млн человек останавливались в гостевых домах и нелегальных гостиницах, которых нет в Росстате.

"Нужно не просто вывести их из тени, но и сделать проживание в них безопасным и комфортным. Сейчас классифицировано и включено в реестр только три четверти от официального номерного фонда. В последние годы разница сокращается, нужно свести баланс к 2026 году, охватив и объекты санкура", — говорится в материалах к Стратегической сессии.