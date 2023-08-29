"Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР и ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации", — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Кроме того, отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачаево-Черкесии смогли 750 детей, прибывших на отдых из Луганской народной республики.

Более 40 детей из семей участников специальной военной операции были направлены на отдых на Черноморском побережье Анапы.

Вместе с тем мэр Черкесска Алексей Баскаев в своем телеграм-канале сообщил, что в региональной столице организованным отдыхом этим летом было охвачено около 2,5 тыс. детей.

"Путевки в загородные лагеря республики получили 720 человек. В их числе дети из многодетных семей, ребята из семей участников СВО, активисты российского движения школьников", — отметил Баскаев.